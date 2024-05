Hans Vanaken reageert na waanzinnig spannende wedstrijd tegen Union SG: "Daar hadden we het moeilijk mee"

Club Brugge speelde maandagavond 2-2 gelijk tegen Union SG na een waanzinnig spannende wedstrijd. Hans Vanaken reageerde al even na de wedstrijd.

Na een wedstrijd die voor de neutrale voetballiefhebber geweldig aangenaam was om te zien, deelden Club Brugge en Union SG de punten. Een terechte uitslag volgens Hans Vanaken.

"Er kon nog van alles gebeuren. Na de 2-1 verloren we de controle te gemakkelijk. Je weet dat ze gaan komen. Het is wel jammer dat er dan zo'n 'lucky goal' binnenvalt", begint de kapitein van Club Brugge zijn analyse bij Eleven/DAZN.

"Voor de rest was het laatste kwartier erg spannend, het kon nog langs beide kanten komen. Uiteindelijk is een gelijkspel wel een terechte uitslag volgens mij."

"Ze hadden misschien het gevoel dat ze niets meer te verliezen hadden. Bij een 2-1 liggen ze uit de titelstrijd dus dan kwam misschien het gevoel van 'niets moet, alles kan'. Wij hadden het daar iets te moeilijk mee. We moeten bekijken hoe we het beter moeten doen als we onder druk staan."

Club Brugge kon bij een overwinning tegen Union, tegen Anderlecht al kampioen spelen. Dit is nu niet meer mogelijk. De titelstrijd blijft zo wel razendspannend.