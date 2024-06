Kansen op speelminuten op EK stijgen voor Maxim De Cuyper, Club Brugge-speler reageert

De kansen op speelminuten op het EK stijgen met de dag voor Maxim De Cuyper. De linksback van Club Brugge maakte een gesmaakt debuut tegen Montenegro en heeft het profiel om ook tegen Slovakije iets te kunnen forceren nu Arthur Theate voor die match waarschijnlijk forfait geeft.

Theate heeft nog te veel last van zijn blessure en kan nog niet pijnvrij trainen. Zo heeft Domenico Tedesco twee alternatieven: Castagne naar links verhuizen of De Cuyper op zijn positie uitspelen.

De Cuyper zelf blijft er rustig onder. Hij moest in extremis zijn vakantie annuleren, maar dat deed hij met plezier. "Er zijn prioriteiten", lachte hij. "Dit is een heel mooi cadeau dat ik maar al te graag aanpak."

En nu? Wat komt, dat komt. "Ik sta hier met gezonde spanning", aldus de man die een belangrijke rol speelde in de titel van Club. "We zien wel. Ik wil gewoon meegroeien in het verhaal en me niet te veel zorgen maken over de toekomst."

De Cuyper laat het dus allemaal op zich afkomen. "De bondscoach heeft me een dag voor de bekendmaking van de selectie gebeld. Hij vertelde me om gewoon mezelf te zijn en mijn ding te doen. Met een smile toekomen en voor positieve vibes zorgen. Dat past wel bij mij, want zo ben ik eigenlijk altijd."

"Of ik ook zal spelen? Ik denk dat ik in de oefenmatchen misschien wel de kans zal krijgen om minuten te maken. Op het EK zullen we nog wel zien."