Uitblinker Skov Olsen waarschuwt Anderlecht al: "We geloven allemaal dat we hen kunnen kloppen"

Andreas Skov Olsen bewees in 45 minuten tijd nog maar eens dat hij één van de beste spelers op de Belgische velden is. Met alle respect voor Michal Skoras, maar de Deen is toch nog altijd een niveautje beter.

Skov Olsen scoorde twee keer en had zelfs de winnende treffer aan de voet. "Ik ben zo ontgoocheld dat we de drie punten niet konden pakken. Ik heb de 3-2 laten liggen, maar het is nog niet voorbij voor ons", reageerde hij.

In Anderlecht mogen ze erop rekenen dat de winger uitermate gemotiveerd zal zijn. "We kunnen de klus nog altijd klaren in Anderlecht. Bij die laatste kans had ik te veel tijd en Moris kwam snel uit zijn doel."

"Het was een goede redding, maar ik vind het jammer dat ik niet kon scoren. We moeten met veel vertrouwen naar Anderlecht gaan, we geloven allemaal dat we hen kunnen kloppen."

Hans Vanaken deelt die mening. Hij ziet ook dat Club heel veel mogelijkheden heeft als het eens wat minder gaat met een paar basisspelers. "We hebben al veel matchen gespeeld en dan zie je bij Skoras en Sabbe misschien wat vermoeidheid."

"Maar we hebben genoeg spelers om het op te lossen, als je ziet hoe Skov Olsen invalt. Hij scoort twee keer en had ook een derde kunnen maken. We gaan er zondag opnieuw voor."