Marc Degryse maakt opvallende afrekening voor Mark van Bommel

De play-offs van Royal Antwerp FC draaiden op een grote flop uit. Neem daarbij ook nog eens de verloren bekerfinale en het waren weken om snel te vergeten.

Royal Antwerp FC verloor zondag in eigen huis van Cercle Brugge. Daardoor blijft de teller in de Champions’ Play-offs steken op 3 op 24.

“In acht play-offwedstrijden plus de bekerfinale hebben ze vier keer gescoord. Viér keer! De term 'anticlimax' is voor deze situatie van Antwerp uitgevonden”, vertelt Marc Degryse in zijn analyse voor Het Laatste Nieuws.

Mark van Bommel blijft maar herhalen dat het geen mislukt seizoen is van The Great Old. “Hij moet het loslaten”, gaat Degryse verder, terwijl hij vooral de keuzes van de trainer van Antwerp in vraag wil stellen.

Twee jaar goed gewerkt

“Ik heb de voorbije weken niet altijd meer zijn keuzes gesnapt — het lijkt of hij zijn Nederlanders de voorkeur geeft —, maar wat mij betreft, is dit seizoen geen smet op het blazoen van Van Bommel.”

De afrekening mag er dan ook zijn. “Hij heeft twee jaar zeer goed gewerkt bij Antwerp en verdient nu een stap hogerop. Het is gewoon een goede trainer, die moet toezien hoe de scoringsmachine op onwaarschijnlijke wijze is gestopt.”