Dit denkt de Britse en Duitse pers over de komst van Vincent Kompany bij Bayern München

Vincent Kompany staat in beeld bij Bayern München. Hij zou er voor volgend seizoen kunnen trainer worden.

Bayern München is al maanden op zoek naar een nieuwe trainer voor volgend seizoen, maar heel wat grote namen hebben telkens neen gezegd tegen de club. Vorige week kwam naar buiten dat Vincent Kompany plots in beeld zou zijn.

Ondanks de degradatie met Burnley uit de Premier League naar The Championship zou de Duitse Rekordmeister zijn heil zien in de komst van Vincent Kompany.

De Duitse pers is enorm lovend over Kompany en zien hem als geknipte figuur om Bayern over te nemen. BILD en Sportschau prijzen onze landgenoot aan, vooral omdat hij werd op de manier van Pep Guardiola.

Het befaamde Kicker is strenger voor Kompany. “Kompany is een zéér verrassende naam, want hij heeft niet de beste sportieve staat van dienst”, klinkt het. “Hij degradeerde onmiddellijk met Burnley uit de Premier League, maar hij deed dat wel met overtuigend voetbal.”

Engeland

In Engeland reageert men verbaasd op het nieuws. “Dit is een van de grootste verrassingen van het seizoen”, schrijft The Athletic. Dat hij niet de eerste keuze is, verklaart volgens het medium echter veel.

“Het is een verrassing dat een topclub als Bayern bereid is om dat risico te nemen. Langs de andere kant lijken de opties van de Duitsers stilaan uitgeput. Kompany is allesbehalve plan A. Hij is eerder plan J.”

Ook The Daily Mail kijkt op van het aanbod, maar noemt het een gok voor Bayern én Kompany. Volgens The Guardian is de deal al zo goed als rond. “Veel mensen zullen hun wenkbrauwen optrekken dat Kompany de kans krijgt om zo’n grote club te coachen”, klinkt het.