Hein Vanhaezebrouck uit forse kritiek op Europese barragematch

KAA Gent is al een hele tijd zeker van de eerste plaats in de Europe Play-offs. Die levert nog een barragematch op voor Europees voetbal.

De winnaar van de Europe Play-offs houdt nog uitzicht op een Europees ticket. Daarvoor moet het wel nog een wedstrijd winnend afsluiten, tegen de nummer vijf uit de Champions’ Play-offs.

Die barragematch wordt in één duel afgewerkt, op 2 juni aanstaande om 13.30 uur op het veld van de ploeg uit de Champions’ Play-Offs.

Hein Vanhaezebrouck is niet gelukkig met het moment waarop de match gespeeld moet worden. Niet de datum, maar wel het startuur van de partij.

“Nu is beslist om dat op een mooi uur te leggen. ’s Middags, om 13.30 uur. Dat is weer typisch Belgisch. Ik snap dat niet”, klinkt het in Het Nieuwsblad bij de trainer van KAA Gent.

Logistieke problemen

Cercle Brugge en KRC Genk zijn nog in de running voor de vierde en de vijfde plaats. De vierde plek geeft recht op een rechtstreekse plaats in Europa, de vijfde plaats op barrages tegen KAA Gent.

Vanhaezebrouck vindt dat er rekening gehouden moet worden met het feit dat de Limburgers de tegenstander kunnen zijn. Om 13.30 uur zorgt voor heel wat logistieke problemen voor de Buffalo’s.

“Dat betekent dat we de laatste week misschien nog op zoek moeten naar een hotel om op afzondering te gaan. Als je meer dan dertig kamers nodig hebt, vind dat dan maar”, besluit Vanhaezebrouck over zijn laatste opdracht bij KAA Gent.