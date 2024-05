Simon Mignolet deelt flinke steek uit aan RSC Anderlecht na overwinning van zondag

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Veni, vidi, vici zou Bart De Wever gezegd hebben. Club Brugge kwam, zag en overwon in het Lotto Park.

Club Brugge zakte met een duidelijke missie af naar RSC Anderlecht en slaagde wel heel gemakkelijk in zijn doelstelling. Ook Simon Mignolet was onder de indruk van zijn team.

“We trokken naar Anderlecht om de boel op de slotspeeldag in eigen handen te nemen, en dat is ons gelukt”, aldus Simon Mignolet bij Het Belang van Limburg.

Dat Club Brugge het feestje op Anderlecht danig verstoorde, dat wist Mignolet wel te pruimen, maar het is uitkijken dat Cercle Brugge niet hetzelfde komt doen, komende zondag in het Jan Breydelstadion.

Fysieke bovenhand, ondanks veel wedstrijden

De doelman van blauwzwart rekent voor komende zondag opnieuw op een tactisch masterplan van Nicky Hayen. “Maar Cercle is een stugge tegenstander: dat hebben ze in het verleden al bewezen tegen ons. Dan kunnen ze altijd iets meer. We zullen een plannetje moeten hebben.”

“Ik voorspel een nieuwe fysieke slag”, voorspelt Mignolet nog. “Maar het wordt geen probleem om ons op te laden”, hint hij nog eens naar het duel van zondag op Anderlecht.

“We hebben dit seizoen pakweg twintig matchen meer gespeeld, maar tijdens de laatste vijf minuten namen we fysiek alsnog de bovenhand. Dat verdient een pluim”, deelt hij nog een flinke steek uit.