🎥 "Wunderbar!" Hier is het officiële EK-lied van de Rode Duivels

De Rode Duivels bereiden zich momenteel voor op het EK in Tubeke. Deze week staan er nog twee oefenwedstrijden op de planning voor ze naar Duitsland zullen vertrekken.

Binnen minder dan twee weken gaat het EK van start. De Rode Duivels zijn zich volop aan het voorbereiden op het grote tornooi. Op 17 juni spelen ze hun eerste wedstrijd in Duitsland tegen Slowakije.

Om de sfeer er nog wat meer in te krijgen werd het EK-lied van de Rode Duivels op maandag bekendgemaakt. Het lied werd 'Wunderbar' genoemd en over de titel is nagedacht.

"There is a word in German, and I think it says it all: Wunderbar! En de opnames zijn niet beter samen te vatten dan met diezelfde zin", vertelde Manu Leroy, directeur marketing en communicatie van de KBVB bij Sporza.

Zo'n 1.500 fans van de Rode Duivels werkten mee aan het liedje dat op 5 mei werd opgenomen in de ING-arena. Een versie zal ook gebruikt worden als goaltune. Tijdens de twee oefenwedstrijden van deze week zal het nummer ook live gebracht worden in het Koning Boudewijnstadion.

"Het is een leuk concept dat het EK-lied ingezongen en ingespeeld is door de supporters zelf. En niet door een bekende artiest, zoals Stromae of een Oscar and the Wolf in het verleden", legt Leroy nog uit.

"Het is een supporterslied voor en door de supporters. Het moet voor de nodige ambiance zorgen. We zullen de verkorte versie trouwens gebruiken als goal tune, dus het moest punchy en makkelijk meezingbaar zijn."