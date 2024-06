Club Brugge heeft naast het aanblijven van succescoach Nicky Hayen nog nieuws om aan te kondigen

Club Brugge dat verder gaat met Nicky Hayen, dat is het nieuws van de dag. Maar er valt nog trainersnieuws te rapen in Brugge.

Het doorschuiven van Nicky Hayen naar de positie van interim-trainer heeft uiteraard enkele gevolgen gehad voor de organisatie bij Club Brugge. Aangezien Hayen voordien Club NXT coachte, moesten ze in Brugge daar ook een andere trainer neerzetten. Dat is de 38-jarige Nederlander Robin Veldman geworden.

Sinds maart staat Veldman dus aan het hoofd van Club NXT, dat in de Challenger Pro League op een negende plaats is geëindigd. Nu Hayen niet langer interimcoach is maar volwaardig hoofdtrainer van Club Brugge voor onbepaalde duur, is het de vraag wat er met Veldman gebeurt. Ook op die vraag heeft Club al antwoord gegeven.

Veldman volgt in het spoor van Hayen

De voormalige assistent-coach van Anderlecht blijft nog even aan de slag bij de rivaal van zijn ex-ploeg. Veldman blijft volgend seizoen aan boord bij Club Brugge, vermoedelijk dus nog altijd in de functie van trainer van Club NXT. Er is met hem een gelijkaardige overeenkomst gesloten als met Nicky Hayen.

Dat wil zeggen dat er geen termijn verbonden is aan de nieuwe verbintenis die is aangegaan. Ook Veldman heeft bij Club Brugge een contract getekend voor onbepaalde duur.