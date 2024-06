Meteen de druk op Vincent Kompany al stevig verhoogd: de voorzitter van Bayern München laat van zich horen

Zeggen dat er veel druk op Vincent Kompany zal staan bij Bayern München, is een open deur in trappen. De voorzitter van Bayern heeft nog eens duidelijk gemaakt wat de doelstellingen zijn.

Op een maand van zijn 70ste verjaardag heeft Herbert Hainer zich op de site van Bayern uitgelaten over het voorbije seizoen. De voorzitter kan er niet omheen dat de verwachte successen uitbleven. "Dat Bayern zo vroeg geen kans meer maakt in het kampioenschap, kan gewoon niet. De snelle exit van de beker irriteerde ons ook."

"Met betrekking tot onze voetballers moeten we zeggen: titelloze seizoenen mogen geen permanente situatie worden", gaat Hainer voort. Memo dus ook aan de pas aangestelde trainer Vincent Kompany: komend seizoen moet FC Bayern kost wat kost kampioen worden. Zoals ze dat in München jaar na jaar gewend zijn.

Bayern moet nu reageren

Toch is Hainer realistisch genog om te beseffen dat er ooit eens een seizoen zonder titel ging komen. "Geen enkele reeks duurt eeuwig. Maar dat betekent niet dat je het daarbij laat, integendeel: het moet een reactie uitlokken. De manier waarop we soms speelden, dat we geen constante brachten, dat vond niemand leuk."

"Deze fluctuaties hebben het hele seizoen gevormd. In de toekomst moet FC Bayern weer de constante en dominantie op het veld brengen die het normaal uitstraalt", is zijn boodschap. Mogelijk is dit ook de reden waarom ze Vincent Kompany naar München hebben gehaald, want dominant voetbal zit helemaal in zijn DNA.

Dominant spel en resultaten verwacht van Kompany

Maar het mag duidelijk zijn dat er bij Bayern München ook resultaten aan gekoppeld zullen moeten worden. En hoe sneller, hoe liever.