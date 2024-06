Hoeveel water moet er naar de zee vloeien om situatie Courtois op te lossen? 'Een andere manier is er niet'

Thibaut Courtois die gevierd wordt in Madrid, 12 dagen voor de start van het EK. Dat EK gaat de beste doelman ter wereld volgen terwijl hij ergens op een strand ligt met zijn Mishel. In ieders hoofd zou dat beeld niet mogen kloppen. Maar hoeveel water moet er naar zee vloeien om dit op te lossen?

We weten dat Thibaut Courtois in eigen land niet meer unaniem hoog in het vaandel gedragen wordt door de Belgische fans. De aanvoerderskwestie en zijn vertrek hebben bij veel mensen een beeld geschept van de eergierige doelman.

Nu zeggen we niet dat dat beeld fout is, maar dat heb je soms met wereldspelers. Courtois heeft zijn mening en zal daar nooit van afwijken. Maar wat hij in de Champions League-finale liet zien, met amper vijf matchen achter de rug, was indrukwekkend te noemen.

Zwaard van Damocles boven hoofd Tedesco

Nee, het was niet spectaculair zoals in die vorige finale waarin hij 9 - waaronder enkele miraculeuze - reddingen verrichtte. Maar hij hield Real Madrid recht op een moment dat de Koninklijke aan het afzien was. Dortmund sneed bij momenten door hun verdediging met snelle tegenaanvallen.

Op zulke momenten staan de allergrootsten er. En dat bewees Courtois opnieuw te zijn. Daarom is het gewoon doodzonde van wat er gebeurd is bij de nationale ploeg. Want dit gaat toch als een 'Zwaard van Damocles' boven het hoofd van Domenico Tedesco blijven hangen.

U mag nog de grootste tegenstander zijn, maar als straks Casteels of Sels een goal binnen krijgt, gaat iedereen automatisch vergelijken: 'Zou Courtois die bal niet gehad hebben?' Da 's des mensens. Niemand zal er een antwoord op kunnen geven, maar u mag er geld op zetten dat één of andere analist het wel zal opperen.

Frank Vercauteren zei zaterdag dat de situatie oplossen 'een must' is. Dan zal hij wel stevig op zijn bondscoach moeten inpraten en hem eigenlijk bevelen zijn trots in te slikken. Courtois gaat immers enkel tevreden zijn met excuses.

Voor Courtois heeft Tedesco de kleedkamercode geschonden

Dat hij zelf in de fout ging, dat is duidelijk. Maar Courtois was het gewend, wat niet betekent dat het goedgesproken wordt. Marc Wilmots en Roberto Martinez dekten zijn soms irritante kantjes toe met de mantel der liefde. Dat hij nu ineens behandeld werd als al de rest, dat stoorde hem. Maar vooral: alles wat er uitlekte over wat hij zei tegen Tedesco, kan volgens hem maar van één kant komen.

Als er een verzoening wil komen, dan zal Tedesco daar zijn fout moeten toegeven, als we even advocaat van de duivel mogen spelen. Een andere manier is er niet. Courtois zit al sinds zijn tienerjaren in kleedkamers van topclubs: Chelsea, Atlético en Real. Daar is er maar één code: wat binnen de muren van de vestiaire gezegd en gedaan wordt, blijft intern.

De 32-jarige doelman vindt dat de grootste belediging die hij ondergaan heeft. Beide partijen zullen zich moeten excuseren, maar voor Courtois ligt het initiatief bij Tedesco. Vercauteren heeft werk om dit opgelost te krijgen.