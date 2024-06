Commotie in Duitsland na 'absoluut racistische' enquête van tv-omroep over nationale ploeg

Er is in Duitsland heel wat te doen om een enquête van omroep ARD. Het gaat om een enquête over de verschillende culturen binnen de Duitse selectie.

Duitsland trapt als gastland het EK op gang op 14 juni, ons buurland neemt het dan op tegen Schotland. In aanloop naar het EK is er nu heel wat commotie ontstaan in Duitsland.

Tv-omroep ARD lanceerde een enquête over de verschillende culturen in de selectie. Het Laatste Nieuws meldt dat 21% van de ondervraagden liever meer witte spelers zien bij de nationale ploeg.

Het ging in de enquête ook over speler Ilkay Gündogan. 17% zou het niet oké vinden dat iemand met Turkse roots kapitein is bij de nationale ploeg van Duitsland.

Joshua Kimmich gaf al aan dat dit 'absoluut racistisch' is. Bondscoach Julian Nagelsmann lijkt die mening te delen. "Ik heb er even over nagedacht en ik heb het gevoel dat we een beetje wakker moeten worden", vertelde hij volgens HLN.

"Er zijn mensen in Europa die hebben moeten vluchten vanwege oorlog, economische factoren, milieurampen, mensen die gewoon opgevangen willen worden. We moeten ons afvragen wat we op dit moment doen? Wij hebben het hier heel, heel goed en dan zeggen we zoiets? Ik vind het raar dat mensen zulke dingen kunnen uitsluiten."

"Ik vind het altijd bizar dat we allemaal op vakantie gaan om andere culturen te leren kennen, maar dat als andere culturen hier komen, we erover klagen. Dat is bizar. Dan kan ik dus niet op vakantie en moet ik altijd blijven waar ik ben."

"We spelen een EK voor iedereen in het land. En iedereen die topvoetbal kan spelen, wordt uitgenodigd om hier te komen en alles te geven voor zijn land. Dat is wat wij doen. En ik hoop dat ik nooit meer over zo’n onderzoek hoef te lezen", besluit de bondscoach.