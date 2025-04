Jonge doelman beleeft emotioneel debuut en heeft een speciaal dankwoordje voor tegenpartij: "Dat overtrof al mijn verwachtingen"

Wat voetbal zo mooi maakt, kwam dit weekend tot uiting in Luik. Brent Stevens, de 21-jarige doelman van Jong Genk, maakte zijn profdebuut in de Challenger Pro League onder bijzonder emotionele omstandigheden.

Slechts enkele dagen nadat hij zijn vader verloor aan een slepende ziekte, kreeg Brent Stevens het nieuws dat hij zou mogen debuteren in de tweede klasse. “Toen ik hoorde dat ik mocht debuteren, was ik blij, maar had toch gemengde gevoelens. Papa zou gewild hebben dat ik speelde", vertelde hij na de wedstrijd in Het Nieuwsblad.

Voor de aftrap werd een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de vader van Stevens. Zowel de spelers als de supporters van Club Luik lieten hun medeleven blijken.

🕊️ | Brent Stevens, die vandaag zijn eerste professionele wedstrijd speelt, heeft onlangs zijn vader verloren. Voor de wedstrijd werd een minuut stilte gehouden. Veel sterkte, Brent! 🥹👏#FCLGNK pic.twitter.com/NJgqBcm1PW — DAZN België (@DAZN_BENL) April 13, 2025

“Wat de Luikse spelers en supporters voor en na de wedstrijd lieten zien, overtrof al mijn verwachtingen. Ze toonden veel respect", zei Stevens dankbaar.

Sportief gezien begon het debuut zwaar voor Stevens. Club Luik liep uit tot een 3-0-voorsprong. Jong Genk kon nog milderen via Ayumu Yokoyama. Toch was het slotmoment van de wedstrijd dat de meeste harten veroverde.

Penaltyheld

In het absolute slot kreeg Zakaria Atteri, de spits van Club Luik, de kans op zijn hattrick vanaf de stip. Maar Stevens had het laatste woord: hij dook naar de juiste hoek en ranselde de strafschop uit zijn doel.