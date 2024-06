Laszlo Bölöni reageert na een van de grootste mislukkingen uit zijn carrière

Metz is gisteravond gedegradeerd naar de Ligue 2 na de play-off tegen Saint-Etienne. Laszlo Bölöni was terneergeslagen tijdens de persconferentie.

Na Nancy in 1997 en Lens in 2011, heeft Laszlo Bölöni zijn derde degradatie in Frankrijk meegemaakt. Na een spannende strijd tegen AS Saint-Etienne in de degradatie play-offs moest hij zich met FC Metz gewonnen geven.

Het is bijzonder pijnlijk voor Bölöni, die zijn teleurstelling niet kon verbergen tijdens de persconferentie. "Als je de kleedkamer binnenkomt, moet je je het verdriet van de spelers voorstellen. Sommigen die hun hoofd laten hangen, anderen die huilen en nog anderen die vechten tegen de tranen", verklaarde hij volgens L'Equipe.

Moedig Metz maar tekort gekomen

Hij vervolgde: "Je moet de juiste woorden vinden. De waarheid is dat ik hen vandaag feliciteer vanwege deze geweldige fysieke en mentale inspanning gedurende 120 minuten, zeker nadat we met tien tegen elf kwamen."

"Ondanks alles was het niet genoeg. Laten we proberen het te verwerken zodat we sterker kunnen terugkomen en ons hoofd omhoog kunnen houden."

Maar wanneer zijn toekomst ter sprake komt, is Laszlo Bölöni scherp: "Ik weet wat jullie van mij willen horen. Maar kom niet aan dat onderwerp, want dat doet me pijn. Natuurlijk zal ik met mijn managers praten. We hebben zaken te regelen, afspraken te maken."