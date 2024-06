Hele hoop Anderlecht-fans betaalden (veel) te veel voor nieuw abonnement: club legt uit wat er aan de hand is

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Anderlecht greep dit seizoen naast de titel maar zal volgend jaar gewoon opnieuw willen meedoen. Daarvoor zal het zijn fans goed kunnen gebruiken. Velen kochten al een abonnement voor volgend seizoen, maar heel wat fans betaalden te veel.

Anderlecht eindigde dit seizoen derde in de Jupiler Pro League. Op twee speeldagen voor het einde had paars-wit nog alles in eigen handen, maar toen volgden twee nederlagen op rij.

De club zal deze zomer flink wat werk verrichten om volgend seizoen zo goed mogelijk te laten lopen. Dat nieuwe seizoen begint al op 26 juli en dus moeten ze snel te werk gaan.

Anderlecht zal ook graag op veel supporters rekenen. De afgelopen dagen liep er echter heel wat mis bij de abonnementenverkoop van de club. Volgens Het Laatste Nieuws hebben zeker 500 fans die hun abonnement verlengden te veel geld betaald.

Het bedrag dat ze betaalden zou twee keer van de rekening zijn gegaan. "Het gaat om een technische fout bij een extern ticketingplatform", vertelde de club bij HLN.

"Waardoor de rekening van iedereen wiens abonnement op 1 juni afliep, is gedebiteerd. Zowel van de mensen die hun abonnement al hadden verlengd, als van de supporters die dat (nog) niet hadden gedaan. Daarover hebben we een 500-tal mails gekregen."

Bij paars-wit doen ze er nu alles aan om de fans zo snel mogelijk hun geld terug te betalen. "De club is meteen overgegaan tot opdracht van terugbetaling en binnen een termijn van 2 tot 3 werkdagen moet bij iedereen dat geld opnieuw op de rekening staan."