Geheim wapen heeft Thibaut Courtois aan succesvol herstel geholpen om alsnog Champions League-finale te halen

Thibaut Courtois heeft er iedereen mee verbaasd hoe succesvol hij is kunnen herstellen. De CL-finale halen bleek zo nog mogelijk en daarin was dan nog eens een belangrijke rol weggelegd voor Courtois ook. Het is deels te danken aan een Virtual Reality-bril.

Het is vooral revalideren geweest dit seizoen voor Thibaut Courtois. Dat heeft voornamelijk met zijn zware blessure aan de kruisbanden te maken. Het seizoen leek voorbij, maar dat was zonder de wilskracht van de Real-doelman gerekend. Ook al duurde het wel lang, hij is sneller kunnen terugkeren dan verwacht.

Het Laatste Nieuws weet dat Courtois tijdens zijn herstel een beroep heeft gedaan op een Virtual Reality-bril. Een expert als Bart Dingenen, doctor in de revalidatiewetenschappen, spreekt er zich over uit of zo'n bril nu echt een geheim wapen kan zijn. "Het helpt een sporter om niet alleen te focussen op die geblesseerde knie", legt hij uit.

Eén van vele aspecten in terugkeer Courtois

Heeft dat dan het verschil gemaakt? "Uit studies zien we dat mensen na zo’n kruisbandblessure vaak heel bewust gaan bewegen en té veel met hun eigen lichaam bezig zijn. De Virtual Reality verlegt de aandacht van het geblesseerde lichaamsdeel naar de hersenen om toch te bewegen." Waardoor het herstel dus beter kan gaan.

"Het is geen wondermiddel, maar één van de vele aspecten die kunnen bijdragen aan een succesvolle terugkeer. Het zenuwstelsel zo snel mogelijk bereiken is ook belangrijk in de revalidatie."