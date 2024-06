Voor deze speler was de Champions League-winst nog net iets specialer: "Beloning voor mijn hele carrière"

Real Madrid heeft zaterdagavond voor de 15e keer in haar geschiedenis de Champions League gewonnen. Daarvoor legde het Borussia Dortmund over de knie.

Real Madrid won zaterdag de Champions League-finale van Borussia Dortmund. De Duitsers vergaten hun kansen af te maken in de eerste helft, terwijl Real Madrid in de tweede helft de overhand nam en met 0-2 won.

Voor Daniel Carvajal werd het een extra speciale wedstrijd. Hij won de beker met de grote oren al voor de zesde keer met dezelfde club. De vleugelverdediger speelt al sinds zijn jeugd bij Real Madrid, al trok hij in 2012 wel voor een jaar naar Bayer Leverkusen.

"20 jaar geleden heb ik de eerste steen gelegd van jeugdcentrum en opleidingscentrum. Vandaag was het doelpunt een soort beloning voor heel mijn carrière", begon de Man of the Match die de zesde Champions League won in zijn leven, een record.

"Ik ben heel blij dat ik een moeilijke match kon openbreken met die goal. Het was een bewuste tactische keuze dat ik tijdens de corners ging koppen op de eerste paal. Net ervoor had ik zo ook al een grote kans gehad."

Dortmund liet in de eerste helft 3 à 4 grote kansen liggen. "Dortmund verdiende het wel om voor te staan. We hebben het tijdens de rust ook gezegd in de kleedkamers, dat we blij waren dat het nog 0-0 was en dat we iets moesten ondernemen. Met een kleine tactische aanpassing konden we de match keren."