Real Madrid koploper in de Champions League en Antwerp hekkensluiter

Borussia Dortmund heeft ongeveer evenveel verdiend aan het toernooi als halvefinalisten Paris Saint-Germain en Bayern München, volgens berekeningen van het Zwitserse Swiss Ramble.

Borussia Dortmund krijgt 25 miljoen euro van Real Madrid, een optelsom van de bonussen die waren afgesproken bij de transfer van Bellingham van BVB afgelopen zomer.

Volgens L'Équipe komt de totale transfersom daarmee op 128 miljoen euro, en er staat nog 6 miljoen aan overige bonussen open.

Dit zal de boekhouder van Real Madrid weinig zorgen baren. De Koninklijke heeft met de eindoverwinning nog eens 4,5 miljoen euro extra verdiend.

Daarmee komt het totaalbedrag voor deze Champions League-campagne op 137,5 miljoen euro.

Volgens het Zwitserse Swiss Ramble bengelt Antwerp helemaal onderaan het inkomsten klassement. Antwerp mag zo een 22 miljoen euro bijschrijven op zijn rekening.

Dit komt mede doordat Antwerp slechts éénmaal punten heeft kunnen pakken. Ze wonnen in de allerlaatste wedstrijd in de groepsfase van FC Barcelona.

Update on 2023/24 Champions League TV money after this week's semi-finals.



Five clubs earned more than €100m: #RealMadrid €133m, #PSG €121m, #BVB €120m, #FCBayern €119m & #MCFC €109m. Followed by 3 clubs “in the nineties”: #FCBarcelona €97m, #AFC €93m & #Atleti €92m. pic.twitter.com/rmcmOqtjCa