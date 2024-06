Peter Vandenbempt heeft zeer duidelijke mening over situatie rond Courtois bij Rode Duivels

Real Madrid won zaterdagavond voor de 15e keer in haar geschiedenis de Champions League. Doelman Thibaut Courtois hield zijn doel schoon in de finale tegen Borussia Dortmund.

Thibaut Courtois mocht tussen de palen staan tijdens de Champions League-finale en deed dat goed. Hij slikte geen tegendoelpunt en won de beker met de grote oren.

We zullen hem deze zomer wel moeten missen bij de Rode Duivels op het EK. Volgens Peter Vandenbempt een spijtige zaak. "Ik kan niet in de hoofden van Courtois en Tedesco kijken, maar iemand zal toch moeten buigen. Het blijft ongelooflijk jammer dat hij er niet bij zal zijn op het EK, zonder afbreuk te doen aan het niveau van de andere doelmannen", vertelde hij volgens Sporza.

"Als je ziet wat Courtois in de finale weer voor elkaar kreeg: dat is precies wat nodig is om een kwartfinale of misschien wel verder ineens het verschil te maken. Denk maar aan die save van Courtois in het slot van de kwartfinale tegen Brazilië op het WK van 2018", gaat hij verder.

"Het is doodzonde. Courtois is nog maar net 32 geworden, en als hij er zin in heeft en het mentaal en fysiek kan opbrengen, dan heeft hij nog wel een jaar of vier of langer in zich. Doelmannen gaan op hoog niveau immers langer mee. Courtois heeft met andere woorden nog wel wat toernooien met België in het verschiet. Dus dat de voetbalbond er werk van gaat maken om de brokken te lijmen: het zou er nogal aan mankeren."

Courtois of Tedesco zal op een bepaald moment toch die eerste stap moeten zetten om de plooien glad te strijken. "Er moet toch een soort bereidheid zijn - wat mij betreft, mag die bij de bondscoach groter zijn dan bij Courtois - om tot een verzoening te komen. Het blijft toch een ongelooflijk kwalijke zaak dat de Duivels niet op Courtois zullen kunnen rekenen in Duitsland", besluit Vandenbempt.