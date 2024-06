Kevin De Bruyne zal een belangrijke mijlpaal bereiken met de Rode Duivels: "Ik heb wat pech gehad"

Als hij in vorm is, kan Kevin De Bruyne het belangrijkste wapen van de Rode Duivels zijn op het EK. Hij staat op het punt om zijn honderdste cap te behalen.

Dit weekend was Kevin De Bruyne, net als Wayne Rooney, te gast op de KDB Cup, zijn internationale jeugdtoernooi georganiseerd in Drongen, zijn geboortedorp.

"Gelukkig heb ik vrij gekregen van Domenico Tedesco", lachte hij bij Sporza na een wedstrijd op zijn toernooi. "Ik heb niet moeten zeuren. Het was even wachten op ons schema, maar daarna heb ik hem gevraagd of ik kon komen en dat was geen probleem."

De Rode Duivel wilde zien hoe zijn toernooi is uitgegroeid: "Wat hier gebeurt, maakt me heel fier. Maar ik ben maar een sidepiece hierin. De organisatie neemt alles op zich en zorgt ervoor dat de clubs allemaal tevreden zijn en hun niveau kunnen opbrengen. Het wordt wel groter en groter. Daar ben ik echt trots op."

Kevin De Bruyne binnenkort honderd interlands

KDB sprak ook over het EK, waarbij hij uitlegde dat de verjonging van de selectie veel energie aan het team toevoegt. Naar verwachting zal hij zijn honderdste wedstrijd voor de Rode Duivels spelen in een oefeninterland deze week.

"Ik weet niets of er iets georganiseerd wordt voor mijn 100e interland. Mijn familie en kinderen zullen er sowieso wel zijn. En die 100e interland had er eigenlijk al lang moeten zijn, maar ik heb wat pech gehad. Ik ben in ieder geval wel trots dat ik al zo vaak voor mijn land kon uitkomen", vertelde hij nog.