Jacky Mathijssen ziet dat het missen van Europees voetbal nog grote gevolgen kan hebben voor KRC Genk

KRC Genk speelde zondagnamiddag de laatste wedstrijd van de Jupiler Pro League tegen KAA Gent. De Limburgers sloten hun seizoen af met een 0-1 nederlaag die heel zwaar aankwam.

KRC Genk liet dit seizoen bijzonder veel steken vallen, vaak op de foute momenten ook. Alsof alle tegenslagen van het voorbije jaar nog niet genoeg waren, grijpt Genk nu ook naast een Europees ticket.

Voor Jacky Mathijssen kwam dit niet helemaal onverwacht. "Dit verlies komt ongetwijfeld hard aan in Genk. Heel vreemd is het niet, want in de laatste zes wedstrijden, voor Gent, verloor Racing vijf keer", begon hij bij Het Belang van Limburg.

"Het positivisme was dus eerder te vinden bij de Buffalo’s, die in een betere flow zaten qua resultaten. Al hadden zij natuurlijk tegenstanders van een ander kaliber achter de kiezen in de Europe Play-offs."

Er zal deze zomer heel wat bewegen op de transfermarkt bij Genk. Volgens Mathijssen kan het missen van Europees voetbal nog gevolgen hebben omtrent het aantrekken van nieuwe spelers.

"Of het feit dat Genk geen Europees speelt, een doorslag kan geven in de hoofden van sommige nakende inkomende transfers, dat weet ik niet. Feit is dat, als je pakweg Club Brugge bent en al dertig jaar Europees speelt, je sterker staat op de markt om bepaalde toppers binnen te halen. Het is niet anders voor KRC. Als een bepaald target het item Europees spelen echt aangestipt heeft, kan Genk het schudden", besluit hij.