Tedesco verandert waarschijnlijk toch nog van gedachten: goed nieuws voor JPL-speler en zijn club

De voorbereiding op het EK is begonnen. Deze week worden er nog twee oefenmatchen (Montenegro en Luxemburg) gespeeld voor er volgende week afgereisd wordt naar Duitsland. De vraag is of er nog iets gaat veranderen aan de kern. Die kans is immers groot.

De eerste training op zondag gebeurde zonder Jan Vertonghen, Arthur Theate en Youri Tielemans. Er bestaat zelfs een kans dat die drie of een paar van hen de eerste match tegen Slowakije missen. En je weet maar nooit wat er nog in de komende veertien dagen gebeurt. Frank Vercauteren zei zondag dat het de bedoeling is om met 25 spelers af te reizen naar Duitsland, maar dat de situatie wel dagelijks geëvalueerd wordt. Nu, als er tegen het einde van de week nog twijfels zijn, zal er een 26ste man meegaan. Tielemans concurrent van Mangala Voor Jan Vertonghen en Arthur Theate zijn er al oplossingen gevonden. Daarom zijn Maxim De Cuyper en Axel Witsel bij de kern gehaald. Voor Tielemans liggen de zaken anders. Tegen Engeland deed hij het goed als vervanger van De Bruyne, maar als KDB fit is, zal hij daar waarschijnlijk niet lopen. Dan is hij de één-op-één concurrent van Orel Mangala. Tedesco laat intussen Arne Engels en Mandela Keita meetrainen. Engels deed het goed in zijn eerste anderhalf jaar Augsburg, maar Keita heeft toch een streepje voor. Hij was al eerder bij de Duivels en is steviger in de duels. Keita wil gerust zijn vakantie annuleren Als er nog iemand extra meegaat, heeft de Antwerp-speler de grootste kans. En die mogelijkheid zal met elke dag die verstrijkt groter worden. Waarom ook het risico nemen? De 22-jarige middenvelder heeft er naar verluidt geen problemen mee om zijn vakantie te annuleren om er bij te zijn, zelfs als hij niet speelt. De ervaring van een groot toernooi en zijn perspectieven voor de toekomst bij de nationale ploeg zijn alleen maar pluspunten. En het zou Antwerp ook niet slecht uitkomen. Keita zou deze zomer verkocht kunnen worden en een EK-selectie zou zijn waarde alleen maar opdrijven. Maar het zal dus afhangen van de fitheid van Tielemans. Net als Vertonghen sukkelt die met een liesblessure. En da 's onvoorspelbaar hoe dat evolueert.