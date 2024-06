🎥 "Jantje, Jantje...": ex-Beerschotter Van den Bergh gaat hard met de fans na promotie, maar er klinkt al zware kritiek

Bijna een volledig jaar geleden is het dat Jan Van den Bergh de poort bij Beerschot achter zich dichttrok. Dat was om in de Nederlandse tweede klasse te gaan spelen, maar hij promoveert meteen naar de Eredivisie.

Het verhaal van NAC in de Keuken Kampioen Divisie is opmerkelijk. Het eindigde pas achtste in de competitie, maar dat was voldoende om deel te nemen aan de play-offs voor het derde promotieticket. En plots viel alles in zijn plooi. De dubbele ontmoeting met Excelsior was beslissend. NAC haalde thuis flink uit met 6-2.

Toch werd het gisteren nog bibberen, want Excelsior zette de return naar zijn hand met 4-1. De ploeg uit Rotterdam kwam uiteindelijk een doelpuntje tekort. Op welke manier die promotie werd binnengehaald kan ze in Breda natuurlijk niets schelen. Er werd al duchtig gefeest, ook met Jan Van den Bergh in één van de hoofdrollen.

De Grote Markt is vol. De straten rondom de Grote Markt zijn afgesloten, kijk de huldiging via @omroepbrabant live op tv thuis of bij één van de kroegen buiten (de toegangswegen naar) de Grote Markt.#NACpraat pic.twitter.com/4EbjIfIZ5w — NAC Breda 💛🖤 (@NACnl) June 3, 2024

In de Nederlandse media barst het van de berichten over NAC-fans die helemaal uit de bol gaan. Dat zal er niet minder op worden, want vandaag staat een volksfeest op de Grote Markt op het programma. Al zijn er ook kritische geluiden te horen. Bijvoorbeeld bij Valentijn Driessen, die in zijn column in De Telegraaf uithaalt.

Hij overloopt alle NAC-spelers, waaronder ook de 'Belgische cultheld Jan Van den Bergh'. "De tranen springen je in de ogen", is Driessen lang niet overtuigd van hun kwaliteit. "NAC lijkt gepromoveerd om te degraderen."