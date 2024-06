De vinger op de wonde gelegd voor de diepe treurnis bij KV Oostende: "Alleen bezig geweest met hun zakken te vullen"

Diepe treurnis aan de kust. De supporters van KV Oostende hebben al afscheid genomen, het is enkel nog aftellen naar het einde. Tijd ook om verklaringen te zoeken.

Velen wijzen naar Conway als schuldige. Diegenen die het voor het zeggen hadden de laatste jaren lieten KVO in de steek. "Jammer van het wanbeleid", zegt supporter en acteur Sebastien Dewaele aan Radio 2. "Ik denk dat die mensen alleen bezig geweest zijn met hun zakken te vullen en geen aandacht hadden voor de achterban."

Logisch dat het hard aankomt. "Ik kan het niet begrijpen waarom ze dit doen. Op en top kapitalisme zeker?" Bewindvoorder Werner Van Oosterwyck legt uit waarom het toch niet mogelijk was om Oostende te redden. "De schuldenberg was gewoon te hoog. De club raakte daardoor de proflicentie kwijt en zo vloog KVO uit de profreeksen."

Op dat moment was het eigenlijk al zo goed als afgelopen. "Een ploeg in de lagere regionen kan dat geld nooit ophalen. Dat kan alleen als de aandeelhouders bereid zijn om hun aandelen over te laten aan een kandidaat-overnemer en net daar is het foutgelopen." Een fusie met een ploeg uit de buurt lijkt nu aan de orde.

"Via een fusie met een club uit een hogere divisie kan KVO zich sneller opwerken naar een aanvaardbaar niveau. Het is een club met mooie infrastructuur en een goeie achterban. Het zou zonde zijn om dat te laten verkommeren in 4e provinciale."