Rode Duivels maken er deze keer een punt van om zo weinig mogelijk prijs te geven, met slechts één uitzondering

Om straks op het EK met de juiste wapens uit te pakken, vinden de Rode Duivels het al eens nodig om de kaarten dicht bij de borst te houden. Er zal vandaag uit het Belgisch kamp niets prijsgegeven worden, behalve dan beelden uit de gym.

Sinds de Rode Duivels zich hebben verzameld in Tubeke om het EK voor te bereiden, is er toch al wat nieuws naar buiten gesijpeld. Over spelers die twijfelachtig zijn voor de eerste groepsmatch op het toernooi bijvoorbeeeld. En Axel Witsel had het over zijn terugkeer bij de Duivels en Frank Vercauteren over de affaire-Courtois.

Het Laatste Nieuws meldt dat er vandaag weinig opvallende feiten te rapen vallen aan het Basecamp. De Rode Duivels zullen nochtans wel een training houden, maar die zal plaatsvinden achter gesloten deuren. Daar zullen we dus al niets uit kunnen leren. Zolang dat bondscoach Domenico Tedesco dat maar wél kan doen.

Tedesco neemt dinsdag het woord

Ook een persconferentie staat niet op het progrmma. Op dat vlak kan het dinsdag misschien wel interessanter worden. Voor het eerst sinds het begin van de stage zal de bondscoach zelf het woord nemen. Naast hem zal ook één van de spelers zich dan in de perszaal aanmelden voor een babbel met de aanwezige media.

Ondertussen zitten de Rode Duivels wel niet still, want ze hebben de ochtend doorgebracht in de gym. Daar mogen wel beelden van gedeeld worden met de buitenwereld. Dat doet onze nationale ploeg ook via het X-account van Belgian Red Devils.