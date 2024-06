Vader Pierre Kompany laat zich uit over aanstelling van zijn zoon bij Bayern München

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Niet veel mensen hadden verwacht dat Vincent Kompany de nieuwe trainer zou worden van Bayern München. Zijn vader geloofde er echter altijd in.

Pierre Kompany was trots toen hij hoorde dat zijn zoon bij Bayern München tekende. Hij vertelde bij La Dernière Heure dat ondanks het moeilijke seizoen van Burnley, de situatie toch enige logica volgt.

"Het was een verrassing voor de hele wereld. Wel, niet voor mij. Als je kijkt welke teams al aan de deur klopten: vorig jaar waren het Tottenham en Chelsea, nu toonde Brighton interesse, en opnieuw Chelsea. Maar wanneer Bayern, een club die zo goed gestructureerd is op alle niveaus, aan de deur klopt, dan weiger je niet", verklaart hij.

"Hij heeft gewerkt bij clubs waar de druk hoog lag, maar die minder goed gestructureerd waren. Toen moest hij het vaak doen met jonge spelers, terwijl hij hier veel middelen en spelers heeft om iets moois te creëren", gaat hij verder.

"Elders, als kandidaat-trainer, onderhandel je met de geldschieters van de club. Bij Bayern spreek je met voormalige spelers. Zij weten wat ze willen en het is aan jou om hen te overtuigen van je visie. Vincent is hierin geslaagd", vervolgt hij.

Vincent Kompany begint nu zijn plek te vinden bij Bayern. Hij is druk bezig zijn filosofie neer te zetten, degene waar hij bij Burnley nooit van is afgeweken en die volgens zijn vader de keuze van het bestuur in München verklaart.