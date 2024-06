OFFICIEEL: Vincent Kompany is het niet geworden, maar Chelsea haalt deze man binnen als de nieuwe redder

Chelsea heeft een coach beet van wie ze hopen dat hij de redder kan worden in dit nieuwe tijdperk. Het is niet Vincent Kompany, wel Enzo Maresca.

Pierre Kompany heeft onthuld dat Chelsea opnieuw is komen aankloppen bij zijn zoon Vincent om zijn zoon binnen te halen als nieuwe trainer. Met een voorstel van Bayern München op zak koos de Man City-legende uiteindelijk voor een Duits avontuur. De zoektocht van de Blues moest dus naar een andere piste leiden.

Ex-assistent van Guardiola

Die zoektocht is nu succesvol afgerond: Enzo Maresca is de nieuwe trainer van Chelsea. De 44-jarige Italiaan heeft ook een verleden bij City, want hij was in Manchester assistent van Pep Guardiola. Tot hij het voorbije seizoen de kans kreeg om aan het hoofd te staan van Leicester City, dat actief was in The Championship.

Maresca loodste Leicester naar de titel en de bijhorende promotie naar de Premier League. Chelsea hoopt nu met hem aan een nieuw tijdperk te kunnen beginnen en dat valt ook op bij de duur van zijn contract. Maresca heeft meteen een overeenkomst getekend voor vijf seizoenen, met nog een optie op een zesde seizoen.

"Om naar Chelsea te kunnen gaan, één van de grootste clubs ter wereld, is een droom voor elke coach. Daarom vind ik dit zo'n boeiende opportuniteit. Ik kijk er naar uit om samen te werken met een getalenteerde spelersgroep en staf, om de traditie van succes in de club voort te zetten en om de fans trots te maken", aldus Maresca.

Veel werk op de plank bij Chelsea

Er ligt wel een hoop werk voor hem op de plank, ook al is het laatste grote succes van Chelsea nog niet zolang geleden met het veroveren van de Champions League in 2021. Nadien volgden toch twee matige seizoenen in Engeland, met een twaalfde en een zesde plaats. Aan hem om (veel) beter te doen.