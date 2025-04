Héél opvallende uitspraak van Anderlecht-icoon: "Anderlecht kan pas kampioen worden als Vanaken en Mignolet hun schoenen aan de haak hangen"

Olivier Deschacht heeft in een interview met Het Nieuwsblad zijn kijk gegeven op de huidige situatie bij Anderlecht. Volgens de voormalige verdediger ziet hij pas titelambities voor zijn ex-club als grote concurrenten Club Brugge verzwakken.

“Anderlecht kan weer kampioen worden als Hans Vanaken en Simon Mignolet hun schoenen aan de haak hangen", klinkt het droogjes bij de ex-verdediger van paars-wit.

Deschacht betreurt dat Anderlecht destijds Hans Vanaken niet wist binnen te halen toen die uitblonk bij Lokeren. “Had Herman Van Holsbeeck toen doorgeduwd, dan had RSCA tien keer op rij kampioen gespeeld, à la Juve of Bayern", blikt hij terug.

Over een eventuele terugkeer naar Anderlecht in een functie binnen de clubstructuur is Deschacht minder zeker. Hoewel hij blij is met het aanblijven van Besnik Hasi, iemand met RSCA-DNA, begrijpt hij niet waarom er zo weinig ex-spelers een rol krijgen. “Guillaume Gillet moest bij de beloften wijken voor een buitenlandse trainer. Ik snap dat niet.”

Zelf heeft Deschacht momenteel weinig ambitie om terug te keren in de voetbalwereld. Zijn ervaringen als coach bij de nationale jeugd lieten een bittere nasmaak na. “We verloren op twee jaar tijd één match en de hele staf moest vertrekken", zegt hij met teleurstelling. “Mijn boeken en tactische tekeningen liggen op zolder. Ik heb even geen zin meer.”

De manier waarop hij zijn ontslag kreeg, deed extra pijn. Vooral omdat het gebeurde via Frank Vercauteren, met wie hij jarenlang nauw samenwerkte. “Dat net hij je dan ontslaat, kwam hard aan", aldus Deschacht. Hij had nochtans het gevoel dat hij met collega’s als Buffel, Mathijssen en Sonck goed werk leverde.