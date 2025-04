Anderlecht-icoon is héél duidelijk: "Geef hem een contract voor drie jaar!"

Silvio Proto is onder de indruk van Colin Coosemans, de huidige doelman van Anderlecht, maar plaatst tegelijk een kritische kanttekening. Volgens de voormalige RSCA-keeper - goed voor 372 wedstrijden bij paars-wit - is het geen goed teken dat net de doelman dit seizoen zo bepalend is geweest.

Proto looft Coosemans voor zijn persoonlijkheid en prestaties: “Hij heeft de critici de mond gesnoerd, ook mij.” De cijfers spreken boekdelen: in 21 van de 44 matchen waarin hij speelde, werd Coosemans uitgeroepen tot beste Anderlecht-speler. Maar net dát vindt Proto verontrustend. “Hij is de boom die het bos verbergt. Met een gewone keeper had Anderlecht het moeilijk gehad om bij de top zes te geraken", zegt hij in LDH.

In Proto’s tijd was het ondenkbaar dat een doelman zo vaak uitblonk. “Wij speelden met drie Gouden Schoenen op het veld. Nu is er enkel Thorgan Hazard die terugkomt van blessure, en Jan Vertonghen die fysiek zwaar afziet.” Volgens hem ligt het sprankelende voetbal tegenwoordig meer bij Club Brugge dan bij Anderlecht.

Proto herinnert zich een heel andere job als keeper. “Ik had soms maar één redding per wedstrijd te doen. Coosemans daarentegen heeft véél meer werk.” Toch wil hij hun taken niet rechtstreeks vergelijken. “Als ik één foutje maakte, werd dat meteen afgestraft. Bij hem kan dat door het vele werk vaak nog hersteld worden.”

Hoewel Proto niet 'onder de indruk' zegt te zijn, noemt hij het seizoen van Coosemans wél “buitengewoon”. “Ja, hij heeft fouten gemaakt – zoals bij het tweede doelpunt in Brugge – maar hij heeft veel meer punten opgeleverd dan gekost.”

Tot slot prijst Proto het voetballend vermogen van Coosemans. “Zijn traptechniek is uitzonderlijk. Daarmee slaat hij lijnen over en helpt hij het team vooruit. Ik zou hem drie jaar extra geven. Hij is 32, dus hij kan nog jaren mee.” Volgens Proto hoort Coosemans nu al bij de top drie van België, naast Lammens en Moris.