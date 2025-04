De toekomst van de Rode Duivels wordt woensdag (deels) bepaald: waarom Rudi Garcia aandachtig toeschouwer zal zijn van de kwartfinale van de Champions League

Vanavond spelen Amadou Onana en Youri Tielemans de belangrijkste wedstrijd van hun carrière tot nu toe: de heenwedstrijd van de Champions League-kwartfinale tegen Paris Saint-Germain.

Het is hun eerste optreden in deze fase van het kampioenenbal en mogelijk ook een sleutelmoment in hun loopbaan én voor de toekomst van de Rode Duivels. Aston Villa, dat in de vorige ronde Club Brugge uitschakelde, treft met PSG een ploeg die indruk maakte tegen Liverpool en ondertussen al zeker is van de Franse landstitel. Villa staat dus voor een stevige opdracht, al is dat op dit niveau geen verrassing.

De Engelse club, die voor het eerst sinds het seizoen 1982-1983 nog eens in de kwartfinale van de Champions League staat, trekt zonder al te veel druk maar met vertrouwen naar Parijs. De ploeg is al zeven wedstrijden ongeslagen in alle competities en strijdt volop mee voor een plek in de top vijf van de Premier League, die dit jaar recht geeft op Champions League-voetbal dankzij de sterke Europese coëfficiënt.

Voor Onana en Tielemans kan deze dubbele confrontatie met PSG een kantelmoment zijn. Het is hun eerste keer op het hoogste niveau in Europa, en sterke prestaties kunnen deuren openen naar grotere clubs – en zo ook het nationale team versterken. Beide middenvelders worden vanavond verwacht in de basis bij Villa, waar ze het middenveld van PSG met onder meer Fabian Ruiz, Vitinha en Zaïre-Emery moeten zien af te stoppen.

Lukt dat, dan bewijzen ze dat ze klaar zijn voor een volgende stap in hun carrière. Gaan ze kopje onder, dan komen er wellicht ook twijfels over hun potentieel op het allerhoogste niveau – een signaal dat ook de Belgische bondscoach zal oppikken.

Rudi Garcia, die recent werd aangesteld bij de Rode Duivels, zal dan ook met extra aandacht kijken naar deze topper. De prestaties van Onana en Tielemans kunnen bepalend zijn voor hun rol bij de nationale ploeg richting het EK.