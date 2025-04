Eden Hazard keert dit weekend terug naar België voor een topwedstrijd

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Eden Hazard volgt het Belgische voetbal nog steeds van dichtbij. Hij houdt vooral de resultaten van Tubize-Braine in de gaten, waar twee van zijn broers spelen.

In een video die op de sociale media van de club is gepubliceerd, heeft Eden Hazard aangekondigd dat hij aanwezig zal zijn in het Stade Edmond Leburton voor de wedstrijd tussen Tubize - Braine en Mons van volgende zaterdag, hij heeft de supporters opgeroepen om massaal aanwezig te zijn voor deze topper.

Nog steeds ongeslagen in zes Playoff-wedstrijden (drie overwinningen en drie gelijke spelen), wil Tubize zijn winning streak voortzetten en een grote slag slaan tegen een directe concurrent voor de topplaatsen.

RAEC staat derde, vijf punten achter, dus er is een echte kans om het gat te vergroten. Het is ook belangrijk om het tempo van Olympic Charleroi te volgen (leider met twee punten meer) om zich zo te kwalificeren voor een finale tegen de Dogues op zaterdag 26 april.

De lokale held

Ondertussen is Eden Hazard vastbesloten om de troepen te motiveren voor deze eerste confrontatie met de Montois. Het is niet de eerste keer dat de voormalige Rode Duivel zijn steun verleent aan Tubize, hij had zelfs al zijn voetbalschoenen weer aangetrokken (en gescoord) tijdens een vriendschappelijke wedstrijd tegen Anderlecht afgelopen zomer.

Deze korte tussenstop in Waals-Brabant stelt hem ook in staat om zijn twee broers weer te ontmoeten. Hoewel Ethan Hazard maar heel weinig speelt, lijkt Kylian steeds sterker te worden in deze play-offs na een seizoen dat opnieuw werd verstoord door verschillende blessures.