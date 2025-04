Rupel Boom flirt met promotie, maar selectie valt bijna uit elkaar: "Het gras is niet altijd groener aan de overkant"

Rupel Boom is nog volop in de running voor de titel en heeft evenveel punten als Houtvenne, maar met een minder doelsaldo. Opvallend is wel dat voorlopig slechts één speler zijn contract heeft verlengd bij de Boomkes.

Aanvoerder Mo Zeroual tekende als eerste een nieuw contract. Hij is momenteel aan het herstellen van een blessure aan de knie, maar de club wilde hem toch al vastleggen. Sportief manager Hubert Stas legt in De Gazet van Antwerpen uit waarom er nog niet meer contracten zijn verlengd. “Veel clubs starten in januari al met transferzaken. Stel dat je een speler dan al zijn contract laat verlengen en hij speelt nog een draak van een terugronde. Wat doe je dan?" Toch is Stas niet bang dat zijn spelers elders tekenen. "Het gras is niet altijd groener aan de overkant. Ik weet dat Rupel Boom een mooie club is met goede faciliteiten. Dat telt ook mee.” De onduidelijkheid zorgt bij sommige supporters voor onrust, maar volgens de club is die niet nodig. Hoewel er op papier nog weinig vastligt, zouden met meerdere spelers al mondelinge afspraken zijn gemaakt over een verder verblijf in Boom. Telen en Bouzian vertrekken al zeker Toch zullen enkele spelers vertrekken. “Hervé Telen vertrekt na twee seizoenen en ook invallersdoelman Sofian Bouzian zal de club verlaten. Er zijn nog wat jonge spelers die met interesse van andere clubs zwaaien, maar ik denk dat ze beter bij ons blijven", besluit Stas.