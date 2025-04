'Genk krijgt enorme dubbele boost voor clash met Club Brugge'

Racing Genk kon moeilijk beter beginnen aan zijn Champions' Play-offs. De Limburgers pakten 6 op 6 na zeges tegen KAA Gent (4-0) en Anderlecht (1-2). De match tegen Club Brugge zou wel eens een hele cruciale kunnen blijken aankomend weekend.

Coach Thorsten Fink gaf na afloop toe dat het zeker niet hun beste wedstrijd was. Bovendien waren er toch wel wat zorgen vooraf én achteraf.

Blessure lijkt mee te vallen

Jarne Steuckers was afwezig met een blessure, al blijkt die mee te vallen. Woensdag toonde hij zich alvast opnieuw present op de groepstraining van de Genkenaars.

Voorlopig hield hij het bij wat looptraining, maar toch lijkt het er goed uit te zien. Bij Het Belang van Limburg maken ze uit alles op dat hij er komend weekend gewoon bij zal zijn voor KRC Genk.

Ook Smets zal fit raken

Hetzelfde voor Matte Smets overigens. Die was als gevolg van een serieuze overtreding aan het begin van de match tegen Anderlecht afwezig op training dinsdag, want de verdediger had last van hoofdpijn.

Genk zal er dus vol willen voor gaan de komende weken. Te beginnen dus met de clash op bezoek bij Club Brugge. Een duel dat héél belangrijk kan zijn in de titelstrijd.