Olivier Renard legt transferplannen van Anderlecht uit en... "Zes jongeren kunnen overstap maken naar A-kern"

Olivier Renard, sportief directeur van Anderlecht, heeft tijdens de recente Fan Council toelichting gegeven bij de plannen van de club voor de komende zomermercato. Daarbij kwamen zowel jeugdspelers als transferprioriteiten aan bod. Renard benadrukte dat er al stappen zijn gezet.

Volgens Renard maken verschillende jongeren uit de RSCA Futures grote kans om in de A-kern opgenomen te worden. “Goto, Sternal, Kanaté, Maamar, De Cat en Tajouart zijn allemaal spelers die op de radar staan voor een overstap naar het eerste elftal", zei hij. De doorstroming van talent blijft dus een speerpunt in het project.

Qua inkomende transfers focust Anderlecht op meerdere posities. “Een centrale verdediger wordt een prioriteit, zeker als Vertonghen stopt en Adryelson vertrekt. Daarnaast zijn we voorbereid op een mogelijk vertrek van Dolberg, dus een spits is ook een piste", aldus Renard. Verder wordt er ook gekeken naar bijkomende profielen in andere linies.

Wat betreft uitgaande transfers zijn er nog geen beloftes gemaakt. “We moeten rekening houden met aflopende contracten van onder meer Adryelson, Edozie en Dendoncker. Maar wie precies vertrekt, ligt nog niet vast", verduidelijkte Renard.

De club wil ook verkopen om extra middelen vrij te maken. “Niet omdat we in financiële moeilijkheden zitten", benadrukt Renard, “maar om ruimte te creëren voor nieuwe investeringen. Het is een bewuste strategie.” Die aanpak vertaalde zich deze winter al in actie.

Zo werden in januari al enkele versterkingen gehaald met het oog op volgend seizoen. “Huerta, Hey en Hatenboer zijn nu al binnengehaald als langetermijninvesteringen", zei Renard. “En met het geld van vertrekkers zoals Amuzu konden we ook investeren in jonge talenten zoals Kanaté en Sternal.”