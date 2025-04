Verrassing van formaat? Ex-JPL-coach in beeld om Openda, Vermeeren en Vandevoordt onder zijn hoede te krijgen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Voormalig trainer van Union Saint-Gilloise, Alexander Blessin, zou tot de favorieten behoren om volgend seizoen aan het hoofd te staan van RB Leipzig. Het zou een mooi verhaal zijn voor de Duitser, die eerder de jeugd van de club Red Bull heeft getraind.

Dit seizoen is RB Leipzig een teleurstelling. Ondanks grote investeringen heeft de Bundesliga-club een rampzalige 3/24 in de Champions League behaald en staat slechts op de vijfde plaats in de competitie, op 23 punten achterstand van Bayern München.

Nadat ze in de halve finale van de DFB-Pokal op het veld van Stuttgart werden uitgeschakeld, heeft Leipzig alle kans op een trofee verloren en moet het nu absoluut in de top 4 eindigen om volgend seizoen de Champions League te spelen.

Vlak voor de halve finale werd de toenmalige trainer, Marco Rose, ontslagen na opnieuw een nederlaag tegen Mönchengladbach in de Bundesliga. Zijn voormalige assistent, de Hongaar Zsolt Löw, zal voorlopig de taken overnemen tot het einde van het seizoen.

Alexander Blessin prominent om Marco Rose bij Leipzig te vervangen?

Leipzig heeft dus enkele weken de tijd om een nieuwe coach te vinden die het team vanaf de zomer zal leiden. Volgens het gerenommeerde Duitse dagblad BILD staat voormalig coach van Union Saint-Gilloise, Alexander Blessin, hoog op het lijstje.

De Duitser, voormalig coach van de jeugdteams van de academie, en zijn Belgische keeperstrainer Sven Van der Jeugt zijn momenteel werkzaam bij Sankt Pauli, waar ze op de 15e plaats staan met als enige doel handhaving.

De degradatie van het team naar de 2. Bundesliga zou echter in zekere zin... voordelig kunnen zijn, aangezien Blessin dan goedkoper en gemakkelijker te tekenen zou zijn voor Leipzig, waar ook Sheffield Wednesday-trainer Danny Röhl een optie is, mogelijk minder duur.