Kampioenenmaker Club Brugge had flirt met Anderlecht en spreekt over... geruchten Antwerp

Alfred Schreuder, de Nederlandse coach die Club Brugge in 2022 nog naar de landstitel leidde, dook zondag op de Bosuil op voor de match tussen Antwerp en Club. Zijn aanwezigheid deed meteen speculaties oplaaien over een mogelijke nieuwe job in België, maar Schreuder zelf temperde die geruchten.

Na zijn ontslag bij Ajax in januari 2023 bleef Schreuder niet lang werkloos. Hij ging aan de slag in de Verenigde Arabische Emiraten, eerst bij Al Ain FC en daarna bij Al-Nasr SC in Dubai. Met die laatste club staat hij momenteel achtste in de UAE Pro League.

Toch lonkt er voor Schreuder binnenkort een pauze. “Nog zeven wedstrijden en dan stop ik even. Ik neem minstens een half jaar vakantie. Sinds mijn veertiende zit ik in het voetbal, het is tijd om het even rustiger aan te doen", vertelt hij in Het Nieuwsblad. Clubs hoeven hem in die periode dus niet te bellen.

Opvallend: in november 2024 was er kort contact tussen Anderlecht en Schreuder na het vertrek van Brian Riemer. Uiteindelijk koos paars-wit voor David Hubert als tijdelijke oplossing. Antwerp, waar momenteel wél een trainerswissel in de lucht hangt, wordt nu genoemd als mogelijke bestemming.

Toch ontkent Schreuder formeel dat zijn aanwezigheid op de Bosuil daarmee te maken had. “Ik was met mijn zoon in Nederland en besloot een match van Club Brugge te gaan bekijken. Meer is het niet", zegt hij duidelijk.

De band met Club Brugge is volgens Schreuder nog altijd sterk. Hij blijft goede contacten onderhouden met het mediateam, de medische staf en teammanager Michael Vijverman. “Ik heb daar een hartstikke leuke tijd gehad", besluit hij. Een comeback in België sluit hij niet uit, maar niet meteen.