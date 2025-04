Nederlands icoon haalt uit naar Courtois na prestatie tegen Arsenal, ondanks lof in Spanje

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wesley Sneijder heeft zich na afloop van de wedstrijd tussen Arsenal en Real Madrid uitgesproken over de rol van Thibaut Courtois bij twee vrije trappen van Declan Rice. De voormalige middenvelder van Oranje vond dat de Belgische doelman beter had moeten ingrijpen.

Rice scoorde voor het eerst in zijn carrière twee keer uit een vrije trap — en dat meteen tegen topclub Real Madrid. Sneijder had vooral kritiek op de positionering van de muur bij het eerste doelpunt. “Ik heb mijn twijfels over de eerste goal, omdat de muur verkeerd stond", zei hij bij Ziggo Sport.

Volgens Sneijder had Courtois gerekend op Bukayo Saka als uitvoerder. “Een linkspoot, dus werd de muur meer naar rechts geplaatst. Maar een rechtspoot mag hem er nooit langs krullen. En precies dat deed Rice wél.” Sneijder suggereerde dat Rice doorhad dat de muur hem een kans bood.

Bij het tweede doelpunt van Rice had Sneijder opnieuw kritiek. Deze vrije trap was van verderaf, maar ook hier zag hij een fout. “Courtois zette eerst een stap naar rechts. Daardoor kon hij de bal in zijn eigen hoek niet meer pakken.”

De voormalige spelmaker wees erop dat Courtois had moeten vertrouwen op zijn muur en in zijn hoek blijven staan. “Als hij dat deed, had hij hem gewoon kunnen pakken", klonk het streng.

De nederlaag van Real Madrid en de glansrol van Rice zullen nog nazinderen, maar voor Sneijder was het vooral de Belgische goalie die het verschil had kunnen maken – en dat net niet deed.