Standard krijgt speler na slagen plots terug van promotiekandidaat: "Onaanvaardbaar gedrag"

Soufiane Benjdida, op huurbasis bij RWDM, is wel degelijk aan de deur gezet door de Brusselaars. De aanvaller, eigendom van Standard, sloeg na de teleurstellende wedstrijd tegen Patro Eisden een ploegmaat en werd daarop meteen ontslagen door de Brusselse club.

Benjdida werd begin dit seizoen nog getest door Ivan Leko bij Standard, maar werd op het einde van de transferperiode uitgeleend aan RWDM om elders ervaring op te doen. Die uitleenbeurt draaide echter uit op een teleurstelling: uiteindelijk scoorde hij slechts één keer, tegen Eupen.

Slagen aan ploegmaat

Na de wedstrijd tegen Patro Eisden Maasmechelen - waarin RWDM de promotie voorlopig misliep - gingen de poppen helemaal aan het dansen. Benjdida deelde daarbij een vuistslag uit aan een ploegmaat.

En dus greep de club meteen in: het huurcontract van Benjdida werd per direct stopgezet. De speler keert dus vervroegd terug naar Standard, al is het onzeker wat de Luikenaars met hem van plan zijn.

Onaanvaardbaar gedrag

Dat nieuws is nu bevestigd, met een stevig statement erbij op de webstek van de club: "De club heeft besloten om met onmiddellijke ingang een einde te maken aan de uitleenperiode van Soufiane Benjdida, eigendom van Standard de Liège."

"Deze beslissing is het gevolg van zijn onaanvaardbare gedrag na de wedstrijd Patro Eisden – RWDM. De club zal verder geen commentaar geven over deze zaak."