Hoe Anderlecht Banzuzi kwijtspeelde aan... OH Leuven (en dus miljoenen euro's misliep)

Ezechiel Banzuzi, de 20-jarige Nederlandse middenvelder met Congolese roots, leek in juni 2023 op weg naar Anderlecht. De jonge revelatie van NAC Breda had indruk gemaakt in de Nederlandse tweede klasse en was onder de indruk van de professionele werking in Neerpede. Een transfer leek in de maak.

Tot ieders verrassing koos Banzuzi uiteindelijk voor OH Leuven, dat hem voor iets meer dan één miljoen euro wist binnen te halen. Zijn keuze was bewust: bij Anderlecht had hij via de RSCA Futures moeten passeren, terwijl hij bij OHL meteen in de A-kern belandde en zelfs titularis werd bij zijn debuut. Sportief gezien was het geen sprong achteruit. Banzuzi kreeg vertrouwen, groeide uit tot vaste waarde en verzamelde ervaring in de Jupiler Pro League. In bijna twee seizoenen kwam hij tot 71 wedstrijden, goed voor 6 goals en 6 assists. Ondertussen schopte hij het ook tot international bij de Nederlandse U21. Bij Anderlecht bleef de vraag hangen of men zijn potentieel wel juist inschatte. De club koos ervoor geen topsalaris te bieden en wou geen beloftevolle Neerpede-producten blokkeren. Spelers als Leoni, Stroeykens en Verschaeren kregen op dat moment de voorkeur in het sportieve plan. Banzuzi sprak het nooit hardop uit, maar voelde zich duidelijk onderschat. Zijn prestaties bij OHL bevestigden dat hij meer in zijn mars had dan enkel meelopen bij de Futures. De keuze voor onmiddellijke speeltijd bleek cruciaal in zijn ontwikkeling. Red Bull Leipzig, de club van Loïs Openda, zag het potentieel en betaalde 15 miljoen euro voor zijn diensten. Banzuzi wordt er ploegmaat van Vermeeren én rechtstreekse concurrent. Een scenario dat Anderlecht ongetwijfeld met gemengde gevoelens zal bekijken.