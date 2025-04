Beroering bij STVV niet te overzien: Lamkel Zé terug, Godeau weg en Mazzu nog steeds onzeker

De situatie bij STVV is na de kansloze nederlaag tegen KV Kortrijk volledig geëscaleerd. De 3-0 op het scorebord was niet alleen sportief een afstraffing, maar legde ook de interne spanningen in de spelersgroep en de clubleiding bloot.

Coach Felice Mazzu lijkt de controle te verliezen, en intern wordt zijn positie steeds meer in vraag gesteld. Aanvoerder Bruno Godeau, die tegen Kortrijk zwaar in de fout ging, was dinsdag niet op training aanwezig. Hij meldde zich af omwille van familiale redenen, maar dat werd overschaduwd door beelden die fans op sociale media deelden, waarop hij op de luchthaven richting Spanje gespot zou zijn. Hoewel hij de toestemming van Mazzu kreeg om afwezig te zijn, heeft Godeau bij een groot deel van de aanhang alle geloofwaardigheid verloren. De clubleiding, met CEO Tateishi en sportief directeur Pinto, lijkt ondertussen voorzichtig rond te kijken naar alternatieven voor Mazzu. Ondanks het interne ongenoegen blijft de trainer voorlopig aan. Met nog vier cruciale matchen voor de boeg is de timing voor een trainerswissel bijzonder krap, al voelt iedereen dat er dringend verandering nodig is om het behoud veilig te stellen, weet HBvL. Ook het verhaal rond Lamkel Ze en Belaïd wakkert de onrust aan. Beide spelers waren door de clubleiding eerder opzijgeschoven, maar werden deze week opnieuw gespot op het oefenveld, zij het apart van de A-kern. Lamkel Ze trainde dinsdag zelfs mee met de Truiense U23 en deelde op sociale media beelden in STVV-outfit, wat nieuwe speculaties aanwakkerde over een terugkeer. De club zelf ontkende tot nu toe formeel dat Lamkel Ze weer mag aansluiten bij de eerste ploeg. Evenmin zou er sprake zijn van een ontbinding van zijn contract. De situatie rond hem blijft dus bijzonder dubbelzinnig, en voedt de indruk dat het beleid geen eenduidige lijn volgt.