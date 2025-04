'Anderlecht moet plots Ajax aftroeven voor Belgische spits'

RSC Anderlecht wil nog steeds heel graag Simon Buggea in huis halen. Dat is een jonge spits van Seraing die dit seizoen zijn debuut op profniveau maakte en al heel wat indruk maakte in de Challenger Pro League. Er zijn echter kapers op de kust.

Simon Buggea wordt gezien als een veelbelovende talent. De aanvaller, die in mei zijn 18e verjaardag viert, staat dan ook in nadrukkelijke belangstelling van RSC Anderlecht. Ajax voert de forcing Paars-wit ziet in hem een optie voor de toekomst. In eerste instantie zou hij bij de RSCA Futures kunnen doorgroeien, daarna mag gedacht worden aan een overstap richting de A-kern van paars-wit. Er zijn echter kapers op de kust. Diverse andere Belgische clubs zien ook wel wat in hem, maar vooral Ajax Amsterdam heeft zich inmiddels geroerd. Volgens Nederlandse media gaat het om heel ernstige interesse in de jongeling. Ze kwamen hem al veelvuldig scouten. Vlotscorende spits Buggea zou op zich de Belgische competitie verkiezen, maar weet door de voorbeelden van Mokio, Godts en anderen dat jonge spelers/Belgen ook in de Nederlandse hoofdstad de nodige kansen kunnen krijgen. Zijn goede prestaties voor Seraing maken van hem een toptalent waar veel ploegen op azen. De 1.89 meter lange aanvaller was al goed voor twee goals en twee assists bij de A-ploeg en scoorde ook nog zes keer voor de B-kern van Seraing.