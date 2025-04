'STVV praat plots met héél verrassende opvolger voor Mazzu'

STVV leek gekozen te hebben om door te gaan met Felice Mazzu. Dat moest blijken na overleg op dinsdag én de training van woensdag. Maar een en ander ziet er nu toch helemaal anders uit.

De situatie bij STVV is na de kansloze nederlaag tegen KV Kortrijk volledig geëscaleerd. De 3-0 op het scorebord was niet alleen sportief een afstraffing, maar legde ook de interne spanningen in de spelersgroep en de clubleiding bloot.

Mazzu toch nog weg?

Bruno Godeau was dinsdag niet op training, terwijl er wordt aangedrongen op een terugkeer van Didier Lamkel Zé naar Stayen. Felice Mazzu leek echter buiten schot te blijven.

Al is niet iedereen daarvan even zeker. Zo zou volgens Het Nieuwsblad er wel degelijk al gesproken worden met een mogelijke opvolger voor Mazzu. Dat zou Hernan Losada moeten worden.

Losada als opvolger?

Losada zit zonder club sinds het faillissement van Deinze in december en is op zoek naar een nieuwe uitdaging. Hij heeft een verleden bij onder meer Beerschot en was nog niet zo lang geleden nog actief in de MLS.

STVV zou alles op alles zetten om een vergelijk te vinden met de 42-jarige Argentijn. Hij moet er vervolgens voor zorgen dat De Kanaries op het hoogste niveau kunnen blijven. Liefst vanaf donderdag én met Lamkel Zé.