Ex-ploegmaat doet boekje open over Lionel Messi bij Barcelona: "Waar die woede vandaan kwam? Dat moet je hem vragen"

Marc-André ter Stegen werkt bij FC Barcelona aan zijn comeback na een zware knieblessure. De 32-jarige doelman speelt sinds 2014 voor de Catalaanse club en maakte er jarenlang Lionel Messi van dichtbij mee. In een interview met Bild blikt hij terug op hun relatie.

Die relatie verliep niet altijd even vlot, geeft de Duitse international toe. “We hebben momenten gehad dat het tussen ons niet zo boterde. Of dat nu aan mij lag of aan hem", zegt Ter Stegen openhartig. “Leo haalt motivatie uit dingen waar wij dat niet doen.”

Volgens Ter Stegen kon Messi zich soms op verrassende manieren uiten op het veld. “Hij is waarschijnlijk de enige speler die een bal in je gezicht kan schieten als hij daar zin in heeft. En hij heeft dat ook een paar keer gedaan. Waar die woede vandaan kwam? Dat moet je hem vragen", zegt hij met een glimlach.

Toch blijft de Duitse doelman vooral vol bewondering voor zijn voormalige ploegmaat. “Messi heeft een indrukwekkend karakter. Het is bijzonder om hem te zien voetballen. Hij ziet dingen die niemand anders ziet", aldus Ter Stegen.

Tussen 2014 en 2021 speelden ze samen bij Barça, tot Messi vertrok naar Paris Saint-Germain. Ondanks de clashes wonnen ze samen vrijwel alles wat er te winnen valt: van La Liga tot de Champions League.

“Als hij je er slecht wilde laten uitzien op training, dan deed hij dat gewoon. Maar we hadden niet altijd strijd, hoor. Ik heb altijd respect voor hem gehad, en hij heeft mijn mening vaak ook gerespecteerd. Je leert veel van iemand als hij", besluit Ter Stegen.