Zijn laatste JPL-match vergelijken met de Champions League-finale? Uiteraard is het Hein Vanhaezebrouck die het durft

Een gebrek aan durf zal Hein Vanhaezebrouck wel nooit verweten worden. Op het veld van Genk bezorgde de coach KAA Gent het laatste Europese ticket.

Bij die volgende Europese campagne zal Vanhaezebrouck zelf niet aan de zijlijn staan, maar desondanks mag hij fier zijn op wat hij en zijn spelers nog bereikt hebben aan het einde van het seizoen. Nu moet er ook niet overdreven worden, bijvoorbeeld door te vergelijken met de Champions League-finale. Hein deed het toch.

"We droegen zowat dezelfde kleuren als Dortmund. We speelden ook een beetje als Dortmund, maar gelukkig ook met een soort Vinicius aan onze kant", verwees Vanhaezebrouck bij Eleven naar de 0-2 van de Braziliaan in de Champions League-finale. Voor Dortmund was het de doodsteek in de strijd om de beker met de grote oren.

Hjulsager de Vinicius van Gent

"Andrew Hjulsager is onze Vinicius. Hij maakte een geweldig doelpunt. Nadien hebben we het niet meer uit onze handen laten glippen." Lees hier wat Hein Vanhaezebrouck nog allemaal te vertellen had nadat Gent Europees voetbal afdwong. Zo wenste hij zijn opvolger meer financiële middelen toe, toch ook een opvallend moment.