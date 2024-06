Antwerp zet nog één van zijn spelers in de kijker met mooie bekroning na de play-offs

De play-offs zijn dan wel niet geworden waar ze bij Antwerp op gehoopt hadden, sommige spelers hebben ook in die laatste matchen de harten van de fans geworden. Zeno Van den Bosch bij uitstek, zo blijkt.

Antwerp had gisteren een oproep aan zijn supporters gedaan op sociale media. Ze hadden de kans om de 'Red' van de Champions' Play-offs te verkiezen. In de reacties kwam de naam van Mandela Keita enkele keren terug, maar het is toch een andere speler geworden die met de meeste stemmen aan de haal is gegaan.

Dat is iemand van het huis geworden, want Zeno Van den Bosch is bekroond tot Antwerp-speler van de play-offs. De 20-jarige verdediger is bij Antwerp als jeugdproduct doorgestoomd naar het eerste elftal, nadat hij in de jeugdreeksen ook wel bij Beerschot en Lierse passeerde. En ook zijn inzet in de play-offs wordt dus gewaardeerd.

Op de Bosuil is Van den Bosch aan de zijde van Toby Alderweireld helemaal ontbolsterd in het hart van de verdediging. En die defensie was nu niet een van de grootste pijnpunten, de meeste problemen lagen elders. Met de 3-1-overwinning thuis tegen Anderlecht wist Antwerp het seizoen nog wel op een positieve noot te eindigen.

Voor Zeno Van den Bosch persoonlijk is dat nu helemaal het geval. Afwachten of we hem volgend seizoen nog terugzien op de Bosuil. Hij ligt in elk geval nog onder contract tot de zomer van 2025, maar zijn makelaar liet in de loop van het seizoen verstaan dat er stilaan wel wat meer interesse begint te komen uit het buitenland.