Het mooie verhaal gaat door: onze laatste vertegenwoordiger in Europa zit in de Final Four!

De Fenix Trophy is misschien niet zo prestigieus als de Champions League, de Europa League of zelfs de Conference League, maar zorgt toch voor heel wat emoties. Het bewijs hiervan is Berchem Sports, dat zich heeft gekwalificeerd voor de halve finales van de competitie.

Berchem Sport beleeft een moeilijk seizoen in de D2 VV, het vierde niveau van het Belgische voetbal. Het Antwerpse team heeft slechts één van zijn laatste elf competitiewedstrijden gewonnen en staat op de dertiende plaats in de serie, geklemd tussen Bocholt en Esperanza Pelt.

Voorbij Deense tegenstander

Maar in de midweek heeft Berchem zijn binnenlandse problemen even vergeten dankzij de magie van de Europa Cup. Ja, de Europa Cup. De club neemt namelijk deel aan de Fenix Trophy, een door de UEFA georganiseerde competitie waar amateursclubs uit heel Europa aan deelnemen.

Dit seizoen strijden 16 clubs voor de overwinning. Naast Berchem zijn teams te vinden zoals FC United of Manchester, de Praagse Raptors FC, FC Oslo, Venus Boekarest en Bury FC. Na enkele topwedstrijden in de groepsfase, wist het team de kwartfinale te bereiken, met een dubbele confrontatie tegen de Denen van BK Skjold.

Final Four in Italië

Berchem Sport reisde gisteravond af naar Kopenhagen met de opdracht om de kleine voorsprong die ze hadden opgebouwd in het Ludo Coeckstadion vast te houden. Het begon slecht omdat Skjold in de eerste helft de score opende om met een voorsprong de rust in te gaan.

Maar de Antwerpenaren deden het werk in de tweede helft om een gelijkspel van 2-2 te bereiken en zich zo te kwalificeren voor de final four die in Italië zal plaatsvinden! Het team was dolblij bij het laatste fluitsignaal en vierde zoals het hoort met de supporters die de reis naar Denemarken hadden gemaakt.