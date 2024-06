Eden Hazard kan er over meespreken, ook bekende ex-speler van Anderlecht is het beu en steekt tirade van jewelste af

Volg België nu via WhatsApp!

Eden Hazard is niet de enige die er over mag klagen. Ook een ex-speler van Anderlecht kan niet geloven wat er allemaal misloopt op de Kings World Cup.

Het door Gerard Piqué georganiseerde 7-tegen-7 toernooi ging al verder zonder Deptostra FC, de ploeg van Belgen Eden en Ethan Hazard en Celine Dept. Hun ploeg werd uitgeschakeld na een wedstrijd waarin een strafschopfout op Eden Hazard onbestraft bleef en een inworp onterecht naar de tegenstander ging.

Scheidsrechters onder vuur

De scheidsrechterlijke beslissingen blijven in Mexico onder vuur liggen, nu na uitschakeling van de Franse ploeg Foot2Rue. Dat nam het op tegen het Argentijnse Muchachos FC. Na een stand van 4-4 moesten de shoot-outs de beslissing brengen. Bij 3-3 in de shoot-outs hadden de Argentijnen de kans om het helemaal af te maken.

De Franse doelman wist redding te brengen. Zeker toen het rode licht aanging om de Argentijnse misser aan te geven, dacht iedereen dat de reeks nog verder ging. Na de redding van de Fransman raakte de bal echter het plafond. Iedereen stond er nadien op te kijken hoe de bal weer naar beneden kwam en langzaam in doel botste.

Tot verbazing van de Fransen keurde de scheidsrechter het doelpunt goed, de Argentijnen vierden prompt de kwalificatie. Samir Nasri, één van de spelers van Foot2Rue, wist met zijn woede geen blijf. "Wat zijn dit voor regels?! Zijn ze hier gek geworden ofzo? We zijn door de arbitrage belazerd", spuwde Nasri zijn gal.

Nasri laat zich helemaal gaan

De ex-speler van Anderlecht en Manchester City kon werkelijk niet geloven wat er zojuist was gebeurd. "Het enige wat we vragen, is een béétje een eerlijke arbitrage."