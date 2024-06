Jérémy Doku is zelf 'nieuwe speler' geworden en doet onthulling over de andere kant van Romelu Lukaku bij de Duivels

Jérémy Doku en Romelu Lukaku: het lijken wel twee maatjes die zich bij de Duivels rot amuseren. Maar als het moet, durft Lukaku ook op tafel te slaan.

Bij RTL snijdt Jérémy Doku verschillende thema's aan. Om te beginnen zijn eigen ontwikkeling. "Ik ben zeker niet meer dezelfde Jérémy als op het eerste EK waar ik aan heb meegedaan. Op dat EK was ik een beetje de wildcard, de joker die een match kan doen losbreken. Ik denk niet dat dat nog mijn status is."

Hij is een andere speler geworden. Doku omarmt dat het land hem matchen wil zien beslissen. "Er wordt meer van mij verwacht. Ik ben me daar van bewust, maar ik hou er wel van. Ik geef daar de voorkeur aan. Elk moment dat ik op het veld sta probeer ik mezelf te zijn en zoveel mogelijk bij te dragen aan de ploeg."

"On est une équipe, on se connaît, on s'aime et on se donne à fond les uns pour les autres." - Jérémy Doku n'a aucun problème a n'être qu'un outsider pour l'#Euro2024. 👀 #RTLsports pic.twitter.com/08bKNvCVL8 — RTL sports (@RTLsportsbe) June 3, 2024

En hoe zit het nu met die ploeg voor het EK? "We hebben niet meer de vele grote namen zoals de toplanden, maar de spelers kennen mekaar en gaan voor elkaar door een vuur. Ik denk dat we voor een verrassing kunnen zorgen. We zijn geen favoriet, maar het is misschien beter zo. Favoriet of niet, je moet je job doen."

Als we voor die verrassing willen zorgen, hangt dat ook van belangrijke figuren als Romelu Lukaku af. "Romelu spreekt de groep vaak toe voor en tijdens wedstrijden, omdat hij veel ervaring heeft." Het is niet enkel de pleziermaker in 'Big Rom' die ze bij de Duivels kennen. "Hij durft ons ook wakker schudden als het nodig is."