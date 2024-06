OFFICIEEL: de kogel is door de kerk: dit hebben Nicky Hayen en Club Brugge beslist over hun toekomst samen

Volg Club Brugge nu via WhatsApp!

Nicky Hayen heeft Club Brugge naar de landstitel geleid, één van de strafste stoten van de laatste jaren in de JPL, gezien de achterstand van blauw-zwart op een bepaald moment. Club en trainer gaan ook samen verder.

Na het ontslag van Ronny Deila werd Nicky Hayen aangesteld als interim-trainer. Aanvankelijk beschouwden ze hem in de Brugse bestuurskamer wellicht als tussenpaus, maar al heel snel verbeterden de resultaten en kreeg Hayen uit verschillende hoeken complimenten. Ook voorzitter Bart Verhaeghe was danig onder de indruk.

Ze hadden de afspraak gemaakt om tot het einde van de play-offs de focus op het veld te leggen en daarna te evalueren. Na het behalen van de titel was het wel duidelijk dat Club Brugge graag met Hayen als hoofdtrainer verder zou willen. Dat is nu uitgemond in een verlengd contract, laat de landskampioen weten.

Nicky Hayen blijft ook volgend seizoen hoofdcoach van Club! 💙🖤 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) June 3, 2024

"Nicky Hayen tekent een contract voor onbepaalde duur als hoofdcoach van Club Brugge", is de boodschap waar Club mee uitpakt op zijn officiële webstek. "Hayen (43) werkt sinds 2022 voor Club Brugge. De Limburger begon als trainer van Club NXT en was in 2023 al enkele maanden assistent bij de A-kern onder De Mil."

"Daarna keerde Hayen terug naar NXT om in maart van dit jaar hoofdcoach ad interim te worden bij Club 1", gaat de verklaring verder. "Onder zijn leiding voltooide Club een ongeziene reeks in de Play-Offs en behaalde Blauw-Zwart zijn 19e landstitel. Hayen blijft, samen met Milkon en Jonckheere dus volgend seizoen de A-kern leiden."