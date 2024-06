Wat een stormloop: supporters zorgen voor absolute primeur in de geschiedenis van Club Brugge

Het enthousiasme bij de supporters van Club Brugge barst zowat uit zijn voegen na het behalen van de titel via een onwaarschijnlijke inhaalrace. Alle abonnementen voor volgend seizoen zijn verkocht.

Dat laat Club Brugge met veel fierheid weten op zijn officiële website. Het onderstreept ook dat het een primeur is in de geschiedenis: nog nooit eerder was het Jan Breydelstadion uitverkocht. Alle abo's die de deur uit zijn op 3 juni: dat is inderdaad toch wel héél vroeg. Alleen maar goed nieuws ook voor de spelers van Club.

Die zullen in de thuiswedstrijden volgend seizoen dus weer gesteund worden door een trouwe aanhang. Voor het zevende seizoen op rij zal Club Brugge kunnen rekenen op meer dan 24 000 abonnees. Met vier titels in vijf jaar zijn die supporters dan op hun beurt ook weer enorm verwend de laatste seizoenen door hun ploeg.

Veel fans en veel ambitie bij Club Brugge

Zo stromen de financiële middelen weer binnen bij Club Brugge, voorzitter Bart Verhaeghe zal het met veel tevredenheid vaststellen. Die kunnen dan weer aangewend worden om in het komende seizoen met de ploeg voor de dubbel te gaan. Dat is immers de ambitie die Verhaeghe eerder al openlijk heeft uitgesproken.

Club Brugge begrenst zijn abonnementenverkoop ook op ongeveer 24 000 stuks, zoals het de voorbije jaren gedaan heeft. Er zullen voor elke thuiswedstrijd dus wel nog losse tickets beschikbaar zijn. Wie één van die tickets wil bemachtigen, raden we toch aan om er binnenkort ook snel bij te zijn.